Wakacje to świetny czas na to, aby w spokoju popracować nad ważnymi projektami, które trudno realizować w natłoku codziennych obowiązków. Po wielkim sukcesie książki "Co z tym z życiem" Kinga Rusin może z pewnością liczyć na duże powodzenie również kolejnych projektów firmowanych jej nazwiskiem. Czy rozpoczęła już zatem pracę nad nimi?

- Na razie odpoczywam, bo "Co z tym życiem" kosztowało mnie bardzo dużo. Wywołała lawinę emocji. Świetnie się sprzedała (w ponad 100 tys. egzemplarzy). Więc sama sobie wysoko postawiłam poprzeczkę. Nie ukrywam jednak, że mam już pomysł na kolejną książkę. Tylko sił na razie brakuje. Będzie to w pewnym sensie ciąg dalszy... - wyznała tajemniczo Rusin w rozmowie z "Życiem na gorąco".

Fani dziennikarki muszą więc na razie uzbroić się w cierpliwość.

