Jak donosi najnowszy numer "Party", Piotr Rubik zamierza otworzyć własną szkołę muzyczną. Kiedy to nastąpi? Termin nie jest jeszcze znany. Na razie muzyk ma przed sobą bardzo dużo pracy, gdyż musi znaleźć odpowiednie miejsce i zebrać wykwalifikowaną kadrę pedagogów. A to może trochę potrwać! Wiadomo jednak, że Rubik w swojej placówce ma zamiar stworzyć specjalne sekcje muzyczne, w których będą kształcić się jego podopieczni. Ale to nie wszystko!

- Uczniowie tej szkoły będą występować na specjalnych koncertach sygnowanych moim nazwiskiem. Dzięki temu będą mogli szlifować swoje umiejętności i... zdobyć rozgłos - mówi "Party" kompozytor.

Naszym zdaniem to świetny pomysł!

