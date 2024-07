Na grudniowej okładce Elle UK możemy oglądać Cameron Diaz otuloną w różowości. Czyżby ten kolor był hitem tego miesiąca? Nie czekając proponujemy wam już teraz ten jakże cukierkowy shopping.

Okazuje się, że kolor różowy nie jest zarezerwowany jedynie na cieple miesiące. Zimowe akcesoria, swetry, bluzy, czy skarpety w tym kolorze to hit! My już pokochaliśmy ten kolor, a Cameron Diaz wygląda w nim bosko, co jeszcze bardziej zachęca do różowych zakupów.

Zapraszamy do naszej galerii po różowy shopping: