Dojrzała miłość to taka, gdy partnerzy mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji. Tak chyba jest u Ady Kalskiej, dla której Mikołaj Roznerski jest prawdziwą podporą. Udowodnił to po poniedziałkowej premierze „Fightera”. Fotoreporterzy uwiecznili aktora, jak szarmancko pomaga swojej partnerce w drodze z Pałacu Kultury i Nauki do auta.

Ada Kalska i Mikołaj Roznerski to jedna z ulubionych par Polaków. Tak jak ulubiony jest serial, który połączył tę dwójkę. Najpierw stali się parą w „M jak miłość”, gdzie grają Izę i Marcina. Potem prawdziwe już uczucie związało ich również w prawdziwym życiu. Dziś są niemal nierozłączni. W poniedziałkowy wieczór pojawili się wspólnie na premierze filmu "Fighter", w którym Mikołaj gra główną rolę. To, że zachwycili na czerwonym dywanie nikogo nie dziwi. Zobaczcie jak wyglądali po imprezie.

