Jakie są efekty ćwiczeń Małgorzaty Rozenek? „Jeszcze nie jest idealnie...” Oceńcie sami!

Małgorzata Rozenek niedawno po raz trzeci została mamą i od kiedy tylko mogła zacząć bezpieczny powrót do formy, od razu to zrobiła! Na Instagramie publikowała filmiki, na których ćwiczyła pod okiem trenerki, teraz zaś coraz częściej pokazuje, że oprócz aktywności fizycznej korzysta z zabiegów pielęgnacyjnych, by zadbać o stan skóry.

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek zbliża się do wyznaczonego celu! Sami spójrzcie!

Małgorzata Rozenek o powrocie do formy po narodzinach Henia!

Małgorzata Rozenek 10 czerwca została mamą Henryka i już dwa tygodnie po narodzinach synka wróciła na plan programu "Projekt Lady". Widać, że gwiazda od początku zdecydowała, że nie zamierza znikać z show-biznesu i doskonale udaje jej się godzić macierzyństwo z pracą.

Gwiazda TVN postanowiła szybko wrócić do formy i zaczęła ćwiczyć, dbać o swoją dietę i korzystać z zabiegów pielęgnacyjnych. Teraz pochwaliła się zdjęciami doskonałej sylwetki i napisała:

Jeszcze nie jest idealnie, ale już na dobrej drodze - napisała Małgorzata Rozenek pod zdjęciem zrobionym podczas kolejnego zabiegu.

Widać, że jest dumna z efektów ćwiczeń i zabiegów, ale nie zamierza spoczywać na laurach i dąży do wyznaczonego celu! Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcia. Co za płaski brzuch!

Instagram

Małgorzata Rozenek robi wszystko, aby jak najszybciej odzyskać figurę.

Instagram

Jakiś czas jedna z Internautek zarzuciła gwieździe, że promuje zbyt szybki powrót do idealnej figury. Wtedy Małgorzata Rozenek szczerze odpowiedziała, jak naprawdę wyglądała jej walka o powrót do figury sprzed ciąży.

na plan @projekt.lady.tvn weszłam dwa tyg po porodzie. Miałam wtedy 22 kg nadwagi. Teraz zostało mi 5. Od początku pokazywałam siebie po porodzie tak jak wyglądałam, ale teraz już wracam do formy 🤷‍♀️😁 mój program „Rozenek cudnie chudnie” właśnie ten etap będzie pokazywał. Zapraszam do oglądania 😘- odpowiedziała gwiazda TVN na komentarz jednej z Internautek na swoim instagramowym koncie.