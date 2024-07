1 z 22

ONAONAONA to serwis prowadzony przez Agatę Młynarską, który co roku nagradza wyjątkowe kobiety przyznając im statuetkę SKARB. Celem plebiscytu jest nagrodzenie tych pań, które są inspiracją i przykładem dla wszystkich. Niekoniecznie są to nazwiska z pierwszych stron gazet.

Jak co roku, również i obecną edycję Plebiscytu objęła honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska. W tym roku wśród nominowanych znalazły się Magdalena Różczka, Monika Kuszyńska czy też Ewa Wachowicz. Na samym wydarzeniu pojawiły się m.in. organizatorka, czyli Agata Młynarska, Ilona Łepkowska, Małgorzata Pieńkowska, Monika Kuszyńska, Jadwiga Gryn, Alicja Resich-Modlińska i Anna Głogowska.