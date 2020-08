Rossmann wyprzedaje za 10 złotych błyszczyk powiększający usta: "Optycznie powiększa, bez pieczenia!"

Marzysz o powiększeniu ust, ale boisz się że ostateczny efekt ci się nie spodoba? Mamy dla ciebie coś, co sprawdzi się idealnie na lato 2020 - to produkt od Eveline, XL Lip Maximizer - powiększający błyszczyk do ust. Na wizażu ma ocenę 4,3 na 5 gwiazdek! Za co pokochałyśmy ten błyszczyk? Za to, że dostępny jest w pięciu pięknych kolorach, ślicznie pachnie, a w dodatku zawarty w nim dodatek jadu pszczelego sprawia że usta bardzo delikatnie "drętwieją", przez co czujesz chłód i optycznie wydają się większe! Błyszczyk od Eveline bosko nawilża usta, przez co wyglądają naprawdę apetycznie. Równie apetyczna jest jego cena! Błyszczyk w regularnej cenie kosztuje 13,99 zł - teraz możecie dostać go na wyprzedaży w Rossmannie za 10,29 zł. Promocja trwa do 15 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

Błyszczyk od Eveline na Wizażu zdobył wysoką ocenę 4,3 na 5 gwiazdek. Wizażanki chwalą go m.in. za konsystencję, piękny zapach i rzeczywiste optyczne powiększenie ust. Oto kilka z komentarzy na jego temat:

Podchodziłam sceptycznie do tego produktu, ale bardzo mnie zaciekawił. Ma konsystencję lepką, ale nie mocno, przyjemnie mrozi na ustach dając efekt większych ust. Pięknie pachnie i połyskuje, nie rozmazuje się sprawiając, że usta wyglądając pięknie, lśniąco i zdrowo.

Błyszczyk jest świetny bo ma delikatną konsystencję, która optycznie powiększa usta i to bez pieczenia. Zawarta w nim papryczka jest niewyczuwalna, przynajmniej dla mnie. Przejrzysty kolor sprawia, że błyszczyk można aplikować na wcześniej nałożoną matową pomadkę, a brokatowe drobinki pięknie rozświetlają usta.

Zakupiłam numerek 2. Taki delikatny nudziak. Raczej nie powiększa ust ale delikatnie mrowi... Nie klei się na ustach, formuła jest delikatna, nie ciężka. Błysk też nie jest nachalny i tandetny. Super na lato. Nawet dobrze się utrzymuje, co na błyszczyki to już sukces. Na pewno zakupię jeszcze inne numerki! Pacynka nie taka standardowa, bo jest w kształcie łezki z dziurką w środku, co ma pomagać w wyciąganiu odpowiedniej ilości produktu. Jest niedrogi, więc wart wypróbowania, nawet jeśli ktoś woli inne wykończenie - oto kilka komentarzy wizażanek.

