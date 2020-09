Rossmann wyprzedaje tusz, który zapewnia efekt zalotnego, kociego spojrzenia. Teraz możesz go kupić ponad 30 proc. taniej 

Ostatnio coraz bardziej popularny jest makijaż w stylu „foxy eyes”, który sprawia, że oczy wizualnie zyskują bardziej seksowny, wydłużony, migdałkowy kształt. Choć główną rolę gra w nim eyeliner, kluczowy jest rownież odpowiedni tusz do rzęs, który mocno zaakcentuje włoski (zwłaszcza przy zewnętrznych kącikach oczu) oraz dobrze je podkręci i wydłuży. Do tego zadania świetnie sprawdzi się mascara Eye Catching od Bourjois, którą w obecnej promocji możesz znaleźć w Rossmannie za niecałe 40 zł.

Mat. prasowe

Tusz dający efekt „kociego spojrzenia” z Rossmanna

Opakowanie tuszu Eye Catching zdecydowanie zwraca uwagę, jest bardzo estetyczne, a do tego nakrętkę zdobi wizerunek kota. Mascara wyposażona jest w zagiętą szczoteczkę z naturalnego włosia, która przy umiejętnym stosowaniu faktycznie ułatwia podkręcenie włosków. Mocno je też pogrubia i wydłuża, dzięki czemu daje efekt otwartego oka. Formuła produktu nie osypuje się i nie zbiera w grudki, a do tego wzbogacona jest proteinami jedwabiu, przez co wspiera kondycję włosków. Mascara spokojnie wytrzymuje cały dzień i nie odbija się na dolnej powiece. Na wizażu została oceniona na 4 w pięciopunktowej skali.

„Ilekroć widzę ten tusz na promocji zawsze ląduje w moim koszyku. Daje przepiękny efekt wachlarza rzęs już przy pierwszej warstwie, a przy drugiej wyglądają wręcz jak sztuczne. Nie osypuje się też ani nie odbija. Jego szczoteczka wymaga wprawy, ale po paru użyciach wiadomo jak z nią pracować.”

„Szczoteczka mascary o zaokrąglonym kształcie optymalnie aplikuje kosmetyk na powierzchnię rzęs i skutecznie podkręca włoski. Po aplikacji włoski są też wyraźnie wydłużone i pogrubione. Zalotny efekt kociego oka utrzymuje się przez cały dzień.”

„Skusiło mnie opakowanie i nazwa tuszu. Jego klasyczna, gruba szczoteczka idealnie sprawdza się przy moich rzęsach. Mascara ładnie pokrywa włoski na calej długości, nie skleja ich oraz lekko wydłuża i pogrubia. Można uzyskać nią delikatny lub dramatyczny efekt” - komentują wizażanki.