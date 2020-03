Rossmann ogłosił promocje na marzec 2020! Oto lista wszystkich marek, które kupisz nawet o 60 procent taniej

Rossmann zaczął w poniedziałek 2 marca promocje. Co jest przecenione? M.in. ukochany podkład Bourjois, hitowy tusz do rzęs False Lash Effect Max Factor czy wiele kosmetyków do włosów: szamponów, odżywek, masek itp. Do tej pory Rossmann ogłaszał promocje -55 procent np. na kolorówkę (szminki, podkłady, cienie, tusze do rzęs), teraz zasady się zmieniły. Jakich promocji możemy się spodziewać? Poniżej dowiecie się wszystkiego!

Rossmann wyprzedaże marzec 2020. Oto lista przecenionych kosmetyków

-50% na produkty do pielęgnacji włosów Botanicals Fresh Care

-60% na produkty do pielęgnacji włosów Schwarzkopf Beology

-50% na produkty do pielęgnacji włosów Love Beauty and Planet

-50% na produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów TRESemmé

-50% na produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów Toni&Guy

-50% na produkty do pielęgnacji włosów Mysterium

-40% na produkty do pielęgnacji włosów Elseve

-15% przy zakupie 2 produktów Herbal Essences

-40% na produkty do pielęgnacji włosów Gliss Kur

-40% na produkty do pielęgnacji włosów Garnier BOTANIC THERAPY

-40% na produkty do pielęgnacji włosów Dove

-40% na produkty do pielęgnacji włosów marki Syoss

-40% na produkty do pielęgancji włosów BIOVAX

-40% na produkty do pielęgnacji włosów Aussie

2+1 na produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów John Frieda (najtańszy lub w tej samie cenie gratis)

-50% na spray maskujący odrosty Syoss Root Retoucher

-50% na maskary do włosów Syoss

-40% na lakiery i pianki do włosów Syoss

-40% na produkty do koloryzacji włosów Syoss

-40% na produkty do koloryzacji włosów L'Oréal Paris Casting Creme Gloss

-30% na produkty do koloryzacji włosów Garnier Color Naturals Creme

-40% na produkty do koloryzacji włosów Schwarzkopf Live

-50% na produkty do stylizacji włosów Got2b

Poza tym w Rossmannie znajdziesz wiele marek perfum - ich ceny są równie atrakcyjne! W najnowszej ofercie Rossmana znajdziemy zapachy Calvin Klein, Beauty w cenie 139,99 zł zamiast 199,99 zł za 100 ml. Lacoste Eau de Lacoste Sensuelle jest w cenie 139,99 zł zamiast 249,99 zł za 90 ml. Hugo Boss Boss Woman kupimy za 99,99 zł zamiast 189,99 zł za 50 ml.

To nie koniec, co możemy kupić jeszcze na promocji w Rossmannie? To co z pewnością was jeszcze zainteresuje, to na pewno przecenione tusze do rzęs marek Eveline, Max Factor, Maybelline, czy podkłady Bourjois i Maybelline.

Przypomnijmy, promocja w Rossmannie w marcu 2020 obowiązuje zarówno w sklepie internetowym i w sklepach stacjonarnych. Co ciekawe, w Rossmannie nie ma teraz żadnych ograniczeń - z tych promocji możesz skorzystać tyle razy, ile tylko masz ochotę! A po drugie, nie musisz należeć do Klubu Rossmanna.