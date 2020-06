Rossmann zaczął nowe wyprzedaże! Od 1 czerwca ruszyły nowe wielkie obniżki cen

Majowa promocja na kosmetyki do makijażu – 55% w Rossmanie dobiegła końca. To najpopularniejsza akcja tej marki, na którą czeka mnóstwo kobiet, chcących uzupełnić swoja kosmetyczkę o nowości i sprawdzone produkty, które na promocji – 55% można kupić w atrakcyjnej cenie. Co prawda akcja już się zakończyła, ale nie oznacza to, że to już koniec świetnych okazji. Już od 1 czerwca ruszyła nowa akcja promocyjna, dzięki której w rewelacyjnych cenach można upolować kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.

Promocje do 50% na kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów w Rossmannie

W nowej promocji Rossmann na czerwiec 2020 znajdziemy szampony i maski do włosów, płyny micelarne, kremy do twarzy czy peelingi. Jest też dobra wiadomość dla fanek kolorowych kosmetyków! W gazetce promocyjnej znalazły się również tusze do rzęs, błyszczyki, bazy pod makijaż i korektory.

Jakie marki biorą udział w czerwcowej promocji w Rossmannie?

Nowa akcja promocyjna na kosmetyki do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów trwa w Rossmanie od 1 do 15 czerwca 2020. Wśród marek, które biorą udział w promocji znajdziemy: AA, Bielenda, Dermika, Eveline, Janda, Hada Labo, Lirene, L'Oreal, Love Beauty and Planet, Natura Siberica, Mixa, Only Bio, Miya, Isana, Nivea, Sally Hansen, Tołpa, Tresemme i Yope.

Oto przykładowe kosmetyki do pielęgnacji twarzy!

Efektywna maska do włosów zmęczonych i suchych marki Isana kosztuje 12,99 zł. Za maskę do włosów TRESEMME Keratin Smooth zapłacimy 14,99 zamiast 24,90 zł, a szampon Gliss Kur dostępny jest jedynie za 8,49 zł!

Mat. promocyjne

Rossmann, co jakiś czas zaskakuje promocjami. Wtedy można uzupełnić swoją kosmetyczkę markowymi produktami! Od 1 do 15 czerwca z rabatem kupimy te produkty! Wśród przecenionych produktów są m.in. produkty Eveline z serii Gold Lift Expert - do połowy czerwca w drogeriach ROSSMANN kupicie je z rabatem do -35%.