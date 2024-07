Victoria i David Beckham odliczają dni do narodzin wymarzonej córki. Piłkarz i piosenkarka mają już trzech synów, którzy również z niecierpliwością czekają na siostrzyczkę. Całą rodziną wymyślają jakie imię będzie nosić dziewczynka. Na dość oryginalny pomysł wpadł jeden z synów Davida i Victorii.

-Kiedy na początku myśleliśmy, że będziemy mieli synka, mój średni syn Romeo powiedział: Co powiecie, żeby nazwać go Justin Bieber? – wyznał piłkarz podczas show w telewizji „ABC”- Teraz kiedy wiemy, że to dziewczynka, Romeo zaproponował, żebyśmy nazwali ją Justine- dodał.

David przyznał, że razem z żoną mają już kilka pomysłów na imię dla czwartego dziecka. Raczej nie będzie to Justine, ponieważ Victorii ten pomysł się nie spodobał.

