Roman Polański pojawił się w sądzie w Krakowie w sprawie ekstradycji do USA. Chodzi oczywiście o sprawę w 1997 roku, kiedy to Polański został uznany za winnego w sprawie gwałtu na 13-letniej dziewczynce. Stany Zjednoczone wciąż domagają się powrotu reżysera do kraju.

Roman Polański - ekstradycja do USA

Rozprawa w Krakowie zakończyła się odroczeniem wyroku. Kolejne posiedzenie - już 30 października. Na sali rozpraw Roman Polański zachowywał się dość swobodnie. Robił sporo zdjęć swoim iPhonem, z chęcią też rozmawiał z dziennikarzami.

Zobaczcie zdjęcia z rozprawy z udziałem Romana Polańskiego!

Czy 30 października sąd wyda wyrok?

Roman Polański w 1977 roku przyznał się do jednego z zarzutów. Spędził 42 dni na obserwacji psychiatrycznej

East News

W USA wciąż jest traktowany jako uciekinier. Czy będzie musiał wrócić do USA?

