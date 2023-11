Roma Gąsiorowska została nową gwiazdą "Przyjaciółek". W serialu gra tajemniczą Wikę, która na koniec 11. sezonu "zrobiła coś strasznego". Zanim jednak się dowiemy, co wydarzyło się w serialu i będziemy podziwiać Romę w 12. sezonie "Przyjaciółek", możemy ją oglądać na czerwonym dywanie! Aktorka pojawiła się na premierze filmu "Odnajdę cię", towarzysząc mężowi, Michałowi Żurawskiemu. Uwagę zwracała jej stylizacja, która nie jest wskazana dla każdego!

Stylizacja Romy Gąsiorowskiej

Roma Gąsiorowska postawiła na bardzo prosty look - miała na sobie białą sukienkę o fasonie płaszcza i czarno-białe botki z napisami. Niestety, nie każda kobieta może pozwolić sobie na skopiowanie looku gwiazdy "Przyjaciółek". Warto zwrócić uwagę na fakt, że takie buty bardzo skracają nogi! Trzeba mieć naprawdę długie nogi, by móc bezkarnie chodzić w botkach. Dodatkowo, długość sukienki Romy również nie pozostaje obojętna dla nóg. Na szczęście Roma wyglądała świetnie i wszystko wskazuje na to, że gwiazda może łamać wszystkie reguły i zasady mody!

Podoba się wam stylizacja Romy?

