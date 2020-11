Rolnik szuka żony: Martyna, kandydatka Dawida, już tak nie wygląda! Zmieniła fryzurę i kolor włosów

Martyna z "Rolnik szuka żony" przeszła ogromną metamorfozę! Kandydatka Dawida opublikowała na Instagramie zdjęcia, na których pozuje w nowej fryzurze. Okazuje się, że Martyna ma teraz znacznie dłuższe włosy i zafundowała sobie modną grzywkę. Ale to jeszcze nie koniec! Uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach zmieniła kolor włosów. Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda!

Martyna z "Rolnik szuka żony" w nowej fryzurze

Martyna jest jedną z uczestniczek najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". W programie walczyła o względy Dawida i na początku wydawało sie, że to właśnie ona jest jego faworytką. Niestety, w ostatnim odcinku okazało się, że Martyna chce zniknąć z show i wrócić już do domu. Dawid był zrozpaczony, kiedy Martyna powiedziała mu, że odchodzi - rolnik zalał się łzami i osunął się na ziemię. Teraz wszystko wskazuje na to, że w kolejnym odcinku "Rolnik szuka żony" kobieta wyjedzie z domu Dawida. Czy tak się naprawdę stanie dowiemy się dopiero w niedzielę 22 listopada (w najbliższy weekend zamiast programu TVP wyemituje mecz Reprezentacji Polski).

Już teraz jednak możecie zobaczyć jak kilka miesięcy po nagraniach programu prezentuje się Martyna! Uczestniczka siódmej edycji "Rolnik szuka żony" na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcia, na których pozuje w znacznie ciemniejszych włosach i z nową fryzurą! W show TVP Martyna nosiła krótkie blod włosy, a jak wygląda teraz? Internauci są zachwyceni!

- Wow ale zmiana pięknie 😅

- Piękna ❤️

- Pięknie Ci w tej fryzurce

- Zmiana na ogromny plus ❤️ Śliczna, promienna😍 kolor cudo- komentują internauci.

Zobaczcie sami, jak teraz prezentuje się Martyna! Naszym zdaniem wygląda naprawdę świetnie!

Martyna z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę.

W programie "Rolnik szuka żony" miała znacznie krótsze i jaśniejsze włosy.