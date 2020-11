"Rolnik szuka żony": Magda płacze z powodu kandydatów! Okaże się największą przegraną 7. sezonu? 

W minioną niedzielę program "Rolnik szuka żony" dostarczył nam wielu emocji. U kilku uczestników pojawiły się naprawdę duże kryzysy, w tym również u pięknej Magdy, która nie mogła powstrzymać łez. Wygląda na to, że rolniczka nie jest zachwycona zachowaniem swoich kandydatów i stwierdziła, że mężczyźni po raz kolejny ją zawiedli. Oczywiście ta scena nie umknęła również fanom show. Jak to komentują? Zobaczcie.

W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" byliśmy świadkami poważnych problemów u Magdy. Dziewczyna wybrała się na randki zarówno z Adamem jak i z Pawłem, jednak w dalszym ciągu nie wytworzyła się pomiędzy nią, a którymś z kandydatów jakakolwiek chemia. Rolniczka jest zawiedziona zachowaniem przybyłych na jej gospodarstwo chłopaków.

Magda nie czuje, aby panowie zabiegali o jej względy w taki sposób, jak ona by tego chciała. Rolniczka przyznała, że liczyła na to, iż panowie spełnią jej oczekiwania, o których mówiła już na samym początku. Jednak w jej odczuciu tak się niestety nie dzieje.

Niektórzy fani show już wcześniej twierdzili, że przybyli na gospodarstwo panowie, traktują pobyt u Magdy niczym wakacyjny wypoczynek. Po ostatnim odcinku część internautów jest jeszcze bardziej zawiedziona zachowaniem Adama i Pawła.

Jednak pozostali komentujący zwrócili uwagę, że nie do końca rozumieją, czego tak naprawdę oczekuje Magda. Są zdania, że ciężko jest sprostać wymaganiom rolniczki i być może dlatego panowie nie zyskują w jej oczach.

- A ja za to nie wiem o co Magdzie chodzi. Sądzę, że jak za szybko by się zaczęli wczuwać to też byłoby źle. Nie nadążam za nią

- Sorry. Mam wrażenie, że ta Magda szuka nie człowieka z wadami i zaletami, a idealnego kandydata na stanowisko męża. Więcej wymagań niż wszystkiego innego. Nastroje jak na stypie.

- Brak chemii niestety. Oczekiwania Magdy za wysokie. Niefortunnie wybrała.

- Mam wrażenie, że trudno jest sprostać wymaganiom Magdy. Goni panów do ciężkiej roboty, a równocześnie oczekuje adoracji. Gdy jeden się odważył, to od razu go krytykuje, że jest nieszczery. Nie wiadomo, o co jej chodzi. Jeśli będzie tylko mieć oczekiwania, niewiele z siebie dając, to nigdy nikt nie sprosta jej wymaganiom i zawsze będzie sama. Nie życzę jej tego, oczywiście. Trochę uśmiechu, pochwał, życzliwości i ciepłych słów z jej strony też by się przydało - komentują pozostali fani show.