"Rolnik szuka żony": Magda odesłała kandydatów do domu! Adam świętuje z Mateuszem! "Witam w gronie singli"

Magda z "Rolnik szuka żony" podjęła ostateczną decyzję w sprawie Pawła i Adama. Czy dała szansę, któremuś z nich? Czas wyboru okazał się być trudny i emocjonujący. W rozmowie z Martą Manowską padło wiele mocnych słów... Duży wpływ na decyzję rolniczki miały również jej przyjaciółki, które miały okazję poznać jej kandydatów. Magda nie chciała kontynuować relacji ani z Pawłem ani z Adamem. Jednak Adam nie wydaje się być przejęty... Decyzję Magdy świętował z Mateuszem!

Przyszedł czas na przyjęcie na gospodarstwie Magdy z "Rolnik szuka żony" i przedstawienie kandydatów jej przyjaciółkom. Kobiety nie były oczarowane jednak ani Pawłem ani Adamem:

Magda nie była pewna tego, czy chciałaby dać szansę któremukolwiek z kandydatów. Niestety panowie na taką opinię pracowali przez cały pobyt na jej gospodarstwie. Rolniczka bardzo przeżywała to, że nie starają się o nią, a udział w programie traktują jak wakacje. Podczas dzisiejszego odcinka doszło również do spięcia pomiędzy Adamem a Pawłem.

Magda przyznała Marcie, że czuje nieszczerość ze strony Pawła. Prowadząca również zauważyła, że ciężko jest rolniczce patrzeć w jego stronę:

Lekceważący stosunek Pawła do Magdy można było wywnioskować po jego wypowiedzi na temat ostatecznego wyboru:

czy też:

Jednak Adam również nie wydawał się dla Magdy materiałem na przyszłego męża. Podsumowała, że pomiędzy nią a żadnym z kandydatów nie było chemii i czuje z ich strony jedynie obojętność.

Jeżeli on tutaj przyjeżdża, bo jasno się określiłam w swojej wizytówce, rozmawiamy a Adam mówi, że może do miasta by się przeniósł i zaczął mieszkać w mieście, praca z ludźmi no to jaka tutaj jest powaga w tym. Wczoraj usłyszałam, że Paweł mówi do Adama, że jeśli ty chcesz poważnie i zaangażować się to ja ci ustępuję miejsca. Myślę, że to wynika z niedojrzałości ich obojga i jestem rozczarowana tym wszystkim.