"Rolnik szuka żony": Anna Stelmaszczyk zachwyciła jesienną stylizacją, pojawiły się porównania do Ewy Chodakowskiej!

Anna Stelmaszczyk z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najbardziej stylowych uczestniczek. Zachwyca w mediach społecznościowych nie tylko swoimi stylizacjami, ale również fryzurami. Niedawno zdecydowała się na ścięcie włosów i przefarbowanie ich na jasny blond. Ta przemiana wyjątkowo przypadła do gustu obserwatorkom Anny, a jej ostatni jesienny look sprawił, że pojawiły się nawet porównania do Ewy Chodakowskiej. Czy słuszne? Oceńcie sami!

Anna Stelmaszczyk zachwyciła jesienną stylizacją

Anna Stelmaszczyk opublikowała na Instagramie swoje nowe zdjęcie w ciemnej czapce typu beanie oraz ciepłym beżowym swetrze i napisała za co kocha jesień:

Ta przepiękna pora roku, która maluje park, przyszła do nas we wrześniu i trwać będzie do grudnia. Liście przez cały ten czas będą tworzyły barwny kobierzec dekorując świat. Wiatr będzie tańczył z nimi i kołysząc drzewami stworzy piękny krajobraz jesieni 💋 A Wam jak się kojarzy jesień? - napisała Anna Stelmaszczyk na Instagramie.

Pod zdjęciem Anny pojawiło się mnóstwo komplementów, a jedna z Internautek porównała nawet uczestniczkę do Ewy Chodakowskiej. Nie zabrakło też miłych słów na temat nowego koloru włosów:

Troche podobna do Chodakowskiej. Hmmmm. Wole jak jestes soba. Pięknie wyglądasz, jak nie ty😲 Śliczna blondyneczka!! Bardzo ładnie Ci w blondzie😍

Sami spójrzcie na nowe zdjęcie Anny z "Rolnika". Widzicie to podobieństwo?

Już jakiś czas temu Anna postanowiła zmienić kolor włosów na blond.

Wcześniej wybierała balejaże w ciemniejszych odcieniach.