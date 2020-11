"Rolnik szuka żony": Ania i Grzegorz Bardowscy pochwalili się kolejnymi efektami prac przy budowie domu! To będzie prawdziwe królestwo!

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" nie mogą narzekać na nudę - w ich życiu dzieje się naprawdę dużo, a ostatnio tematem numer jeden jest oczywiście budowa ich domu. Na kanale Youtube rolniczki właśnie pojawił się nowy film, z którego dowiadujemy się o kolejnych efektach prac ekipy budowlanej. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda dom uczestników hitowego show TVP.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony". Nowy dom Ani i Grześka Bardowskich jest ogromny! Spójrzcie tylko na te wnętrza!

Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" na początku tego roku wyjawili swoim fanom, że zamierzają wybudować dom. Para, która od początku swojego związku mieszka razem z rodzicami rolnika, postanowiła w końcu mieć własne gniazdko. Prace szybko ruszyły i dom rolników rośnie w ekspresowym tempie. Małżeństwo zdradziło, że zdecydowało się na prosty projekt i sama budowa takiego domu nie jest zbyt skomplikowana.

Chociaż prace rozpoczęły się zaledwie kilka miesięcy temu, to już możemy zobaczyć niesamowite efekty. Dom ma już dach, a w najnowszym filmie, który pojawił się na kanale Ani Bardowskiej widzimy, jak para właśnie dokonuje wyboru okien - a będzie ich naprawdę sporo. Rolniczka już zastanawia się, jak poradzi sobie z ich myciem.

Jestem przerażona tymi oknami! Naprawdę jest ich tak dużo, że ja nie wiem kto to będzie i kiedy mył. Dobrze, że mam Liwię, ale to Was będziemy ścigać, chłopów - powiedziała Ania zwracając się do Grzegorza.