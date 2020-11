"Rolnik szuka żony" 7: Tak kiedyś wyglądała Ewelina! Kandydatka Macieja przeszła metamorfozę - nie poznaliśmy jej!

Ewelina była jedną z trzech kandydatek, które zostały zaproszone do gospodarstwa Macieja w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Decyzją rolnika jako pierwsza dowiedziała się, że ma on inną faworytkę i to ona musi opuścić program. Jak przyznała przed kamerami nie ma żalu do Macieja, a na Instastories przyznała, że atmosfera w programie była naprawdę miła i nie było rywalizacji (przynajmniej u Macieja!). Ewelina w programie dała się poznać jako wrażliwa artystyczna dusza i zdobyła ogromną sympatię widzów. A jak kandydatka Macieja wyglądała przed programem? Okazuje się, że przeszła dużą metamorfozę!

Jak kiedyś wyglądała Ewelina z "Rolnik szuka żony"!

Ewelina w programie zachwyciła Macieja swoją artystyczną duszą. Własnoręczny portret rolnika, który otrzymał od niej w liście bardzo mu się spodobał. Potem okazało się, że kobieta zajmuje się rysowaniem i jest ilustratorką książek dla dzieci. Uwielbia też kolor czerwony, co widać na jej dawnym profilu na Instagramie. Niestety jej przygoda w "Rolnik szuka żony" szybko dobiegła końca, ale dzięki udziałowi w hicie TVP1 Ewelina zdobyła rozpoznawalność, a ostatnio zdradziła nawet tajemniczo, że być może jest zakochana.

W programie Ewelina pojawiła się jako krótkowłosa brunetka, ale okazuje się, że jeszcze niedawno wyglądała zupełnie inaczej! Kobieta nosiła długie włosy, a nawet eksperymentowała z grzywką. Sami spójrzcie, jak Ewelina wyglądała w długich włosach. Trzeba przyznać, że metamorfoza wyszła zdecydowanie na plus!

Do niedawna Ewelina nosiła bardzo długie włosy.

W programie "Rolnik szuka żony" Ewelina pojawiła się ze zdecydowanie krótszymi włosami.

A tak obecnie wygląda kandydatka Macieja z siódmej edycji! Internauci są pod wrażeniem nowych zdjęć Eweliny, które publikuje na Instagramie i podkreślają, że wygląda doskonale.

Ślicznotka 😏 Twoje oczy... te spojrzenie potrafi oczarować😍 Piękna, wrażliwa, mądra 🙂 U hu hu ale się z ciebie Ewelina zrobiła seksi laska 🤪

Trudno się nie zgodzić!