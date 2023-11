Roksana Węgiel dopiero co weszła do show-biznesu, a już zdecydowała się na zmianę stylu. Zwyciężczyni "The Voice Kids" dawniej nosiła kolorowe sukienki, od których nie można było oderwać wzorku, a teraz w jej szafie króluje czerń! 14-latka nie boi się zakładać koszulek z nadrukiem "hooligan", jednak część internautów nie jest tym zachwycona. Czy Roksanie pasuje nowy styl?

Roksana Węgiel ma dopiero 14-lat, a już na swoim koncie ma 1. miejsce w Eurowizji Junior! Nic więc dziwnego, że nastolatka jest na świeczniku wszystkich mediów. Węgiel wprost przeciwnie nie unika ich, a z chęcią dzieli się nawet swoim życiem prywatnym w sieci.

Kilka tygodni temu Roksana pochwaliła się nawet, że ma chłopaka. Serce Polki skradł Białorusin, który również zajmuje się muzyką i reprezentował swój kraj na ostatniej Eurowizji Junior!

Jednak obserwując Instagram Węgiel można zauważyć, że nastolatka coraz śmielej wybiera swoje stylizacje. Pisząc odważniej nie mamy na myśli głębokich dekoltów i krótkich spódniczek, a u Roksany zaczęła królować czerń i różne napisy na t-shirtach.

Czy ostatnie stylizacje z Fryderyków pasują nastolatce? A może to tylko kostiumy sceniczne?

Podoba ci się nowy styl Roksany?

