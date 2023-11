Roksana Węgiel jest zwyciężczynią programu "The Voice Kids". To wtedy zaczęła się jej muzyczna kariera, a obecnie nastolatka zalicza się do grona najmłodszych gwiazd i ma na swoim koncie mnóstwo sukcesów. Z całą pewnością jest przykładem dla innych, którzy marzą o scenie muzycznej, dlatego trudno sobie wyobrazić, że mogłaby się nie pojawić w kolejnej edycji programu. W rozmowie z Party.pl zdradziła, czy faktycznie wystąpi w nowym "The Voice Kids".

Młoda artystka oceniła też Idę Nowakowską, która zastąpiła na miejscu prowadzącej Basię Kurdej-Szatan. Czy sprawdziła się w nowej roli? Obejrzyjcie wideo i dowiedźcie się, jakie zdanie na ten temat ma Roksana Węgiel!

Ida Nowakowska została nową gwiazdą TVP

