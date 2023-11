Roksana Węgiel cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, a więc coraz głośniej mówi się o jej stylizacjach. Według wielu internautów nie zawsze są one adekwatne do wieku młodej piosenkarki. Czy Roksana Węgiel naprawdę ubiera się zbyt wyzywająco? 14-letnia gwiazda udowadnia hejterom, że ich ostra krytyka zdecydowanie nie jest na miejscu...

Roksana Węgiel zachwyca w sukience

W ostatni weekend maja Roksana Węgiel zagrała koncert w Kazimierzu Dolnym. Na miejscu pojawiły się prawdziwe tłumy. Widzowie byli zachwyceni nie tylko głosem zwyciężczyni Eurowizji Junior, ale i jej wyglądem. Młoda gwiazda postawiła na bardzo dziewczęcy look, co nie uszło na uwadze fanom. Co pisali w komentarzach?

- Wczoraj grałam koncert w Kazimierzu Dolnym-cudownym miejscu????Było niesamowicie????Dziękuję, że jesteście???? Love u - napisała Roksana na Instagramie.

Internauci zachwycili się stylizacją młodej gwiazdy, którą przygotowała dla niej Katarzyna Sokołowska. Tiulową sukienkę od Elisabetty Franchi w internetowym sklepie możemy kupić za 4,5 tysiąca złotych! Czy Roxie wyglądała jak księżniczka? Fani są tego pewni!

- Jesteś 8 cudem świata kochaaana - Księżniczka na zamku ???? wszystko się zgadza - Cudna - Mi się podoba to zdjęcie, w końcu jakoś normalniej pozujesz i nie masz ''dziury na tyłku'' XDDD - czytamy w komentarzach.

Zobaczcie zdjęcie Roksany. My jesteśmy zachwyceni kreacją!

Podarte spodnie Roksany mocno oburzyły internautów.

