Paulina D. zaginęła tydzień temu. Poszła ze znajomymi na imprezę przy ul. Piotrkowskiej, po czym następnego dnia kamery w Łodzi zarejestrowały jak idzie z mężczyzną w wieku ok. 40-50 lat u zbiegu ul. Zielonej i al. Kościuszki. Śledczy ustalili jego personalia. Okazało się, że jest Gruzinem i mieszka w budynku przy ul. Żeromskiego razem z innymi obywatelami Gruzji, którzy pracowali na łódzkich budowach. Nieruchomość została przeszukana - to tam, jak się później okazało, doszło do zbrodni. Ciało Pauliny zostało znalezione w lasku w okolicach Stawów Jana. Dokładna sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek, jednak już teraz wszystko wskazuje na to, że znalezione w lasku zwłoki, należą do zaginionej.

- Po ich wyglądzie, elementach ubrania, a także w oparciu o ustalenia poczynione co do przebiegu wydarzeń możemy stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem, że są to zwłoki poszukiwanej od soboty młodej kobiety - mówi Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Na zwłokach stwierdzono obrażenia, rany kłute, które najprawdopodobniej doprowadziły do śmierci - dodaje.

Brat Pauliny po znalezieniu ciała jego siostry zabrał głos na Facebooku. Podziękował za pomoc w szukaniu Pauliny i poprosił o usunięcie wszystkich udostępnionych w tej sprawie postów.

Jak już pewnie wiecie finał tej historii okazał się tragiczny. Z tego miejsca z całego serca dziękuję Wam wszystkim, wszystkim zaangażowanym osobom, a były ich setki.

Wszyscy którzy znali osobiście moja siostrę wiedzą jaka wspaniałą osobą była, jest i będzie. Ostatnia prośba - usuńcie proszę wszystkie udostępnione w tej sprawie posty. Dziękuję

Prokuratura zatrzymała trzy osoby, jednak nie są one bezpośrednio zaangażowane w zbrodnię. Do tej pory nie zatrzymano jednak sprawcy zbrodni. Nie wiadomo, czy przebywa on w Łodzi lub w Polsce.

