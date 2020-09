Rodzice zamordowanej Małgosi chcą, żeby Tomasz Komenda wrócił do więzienia! Pikietowali przed sądem

We wtorek 15 września w sądzie we Wrocławiu, odbyła się kolejna rozprawa dotycząca zabójstwa 15-letniej Małgosi, za śmierć której w przeszłości został niewinnie skazany Tomasz Komenda. Podczas mów końcowych matka zamordowanej dziewczynki powiedziała, że Tomasz Komenda powinien wrócić do więzienia! Dlaczego?

Rodzice zamordowanej dziewczynki pikietowali przed sądem

Rodzice zamordowanej dziewczynki pojawili się przed sądem z transparentem, na którym pojawiły się hasła skierowane m.in. do Tomasza Komendy - "WON od Małgosi. Wszyscy żerujecie na jej śmierci" brzmiał fragment napisu na banerze.

Jak informuje portal wroclaw.wp.pl podczas mowy końcowej, kiedy obrońca mówił, że w jego ocenie w zabójstwie 15-letniej Małgosi miały brać osoby trzecie, ojciec i matka zamordowanej nastolatki mieli krzyknąć "Komenda".

W obecnej chwili oskarżeni o zabójstwo dziewczynki są Norbert B. oraz Ireneusz M. Dla pierwszego z oskarżonych prokuratura żąda 25 lat więzienia, a dla drugiego dożywocia. Jak już wiemy, rodzice zamordowanej Małgosi uważają, że w sprawę zamieszany jest również uniewinniony Tomasz Komenda. Matka dziewczynki w sądzie mówiła, że w jej ocenie ślady zębów na ciele jej córki należą do uniewinnionego w 2018 roku Tomasza Komendy. Oskarżenie jednak uważa inaczej.

Przypominamy, że w miniony weekend Tomasz Komenda w programie "Dzień Dobry TVN" apelował do ojca zamordowanej dziewczynki, żeby przestał go oczerniać.

Chciałbym się zwrócić tutaj i podczas programu na żywo, z czego zdaję sobie sprawę, chciałbym się zwrócić do ojca ofiary, że jeżeli jeszcze raz będzie mnie oczerniał i mówił, że to ja jestem prawdziwym sprawcą, który skrzywdził ich córkę, to spotkamy się na drodze sądowej. Ostrzegam po raz ostatni, że jeszcze raz zobaczę jakieś wpisy. Bardzo panu współczuję, ale to nie ja skrzywdziłem pana córkę - powiedział Tomasz Komenda.

Przypominamy, że Tomasz Komenda został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia. Mężczyzna wyszedł na wolność dopiero po 18 latach.

Rodzice zamordowanej Małgosi chcą, żeby Tomasz Komenda wrócił do więzienia.

Wczoraj w sądzie rodzice dziewczynki głośno mówili, że według nich Tomasz Komenda jest zamieszany w sprawę śmierci ich córki.