Rodzice Pawła Adamowicza wspominają ostatnie spotkanie z synem: "Oglądaliśmy ze ściśniętymi sercami, jak..."

Rodzice Pawła Adamowicza w poruszającym wywiadzie wspominają ostatnie spotkanie ze swoim ukochanym synem. Kiedy po raz ostatni widzieli się z prezydentem Gdańska? 13 stycznia 2019 roku, podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy doszło do ogromnej tragedii. W trakcie "Światełka do nieba" na scenę, gdzie stał Paweł Adamowicz wtargnął Stefan W. Mężczyzna podbiegł do prezydenta Gdańska i zaatakował go nożem. Jak już wiemy, chwilę po ataku nożownika Paweł Adamowicz był przytomny i czekał na pomoc specjalistów. Prezydent Gdańska w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, jednak pomimo wielogodzinnej operacji lekarzom nie udało się go uratować. Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia. Teraz, rok po tamtych wydarzeniach rodzice Pawła Adamowicza wspominają ostatnie spotkanie z synem. Ich słowa poruszają do łez.

Rodzice wspominają spotkanie z Pawłem Adamowiczem

Rok po tragicznych wydarzeniach rodzice Piotra Adamowicza w rozmowie z Maciejem Drzewieckiem i Grzegorzem Kubickim dla Dużego Formatu wspominają swoje ostatnie spotkanie z synem. Okazuje się, że prezydent Gdańska był w domu rodziców 13 stycznia, tuż przed rozpoczęciem kwestowania na rzecz WOŚP.

Wrzuciłam mu do orkiestrowej puszki 20 zł, tak na dobry początek. I poszedł. Zadzwonił wieczorem, że kwesta dobrze poszła, zebrał 5,6 tys. zł- Teresa Adamowicz zdradza w wywiadzie dla "Dużego Formatu".

Rodzice Pawła Adamowicza przyznali, że o ataku nożownika dowiedzieli się z telewizji.

Oglądaliśmy ze ściśniętymi sercami, jak mu na scenie robią reanimację, jak karetka czeka, a potem odjeżdża na sygnale- wspomina Teresa Adamowicz.

Następnego dnia rodzice Pawła Adamowicza pojawili się w szpitalu, w którym prezydent Gdańska przeszedł operację- operacja trwała pięć godzin.

Paweł leżał w takiej dużej sali razem z innymi, tylko trochę z boku. Podszedłem i pocałowałem go w czoło. Było ciepłe, więc chyba jeszcze żył…- w rozmowie z dziennikarzami opowiedział Ryszard Adamowicz.

Dziś rodzice Pawła Adamowicza co drugi dzień odwiedzają miejsce, w którym został pochowany ich syn.

East News

Prezydent Gdańska został zaatakowany podczas 27. Finału WOŚP. Zmarł 14 stycznia 2019 roku.