W obecnych czasach każdy artysta musi dbać o swoich fanów poprzez dobrze prowadzoną stronę internetową. Wiedzą o tym nawet gwiazdy starszej daty, jak Maryla Rodowicz. Diva rodzimej piosenki jest z internetem za pan brat. Ostatnio jednak przeżyła niemiłą sytuację.



- Włamali się do mnie hakerzy – wyznała "Faktowi" pani Maryla. – Ja miałam wtedy koncert i nie wiedziałam o tym, ale na szczęście moi informatycy byli czujni. Już jest wszystko ok.



Wszystko miało miejsce w noc sylwestrową. Na szczęście obyło się bez poważnych konsekwencji.



Dowiedzieliśmy się też, że Rodowicz na gwiazdkę dostała iPada. Teraz może w każdej chwili cieszyć się internetem i buszować po sieci do woli. Podobno to teraz jej największe hobby.

ac