Film "Kler" Wojtka Smarzowskiego już po 10 dniach od premiery pobił rekord. Film w kinie obejrzało już ponad 2 miliony widzów. A to jeszcze nie koniec! Co więcej film ma szansę stać się hitem nie tylko w Polsce, prawa do jego wyświetlania zostały już sprzedane do kilku krajów.

Reklama

Komentarze na temat filmu jednak nie cichną, a co jakiś czas pojawiają się nowe, najczęściej kontrowersyjne opinie. Dużą część z nich wypowiadają sami aktorzy!

Zobacz: Gwiazdy znane z TVP nie podzielają opinii Jacka Kurskiego! Zobaczcie jak zachwycają się filmem "Kler"!

Robert Więckiewicz uważa, że Smarzowski stawia społeczeństwu lustro, w którym, tym razem, możemy zobaczyć obraz kościoła. I jak się okazuje, ten obraz nie do końca się wszystkim podoba! Obejrzyj wideo i zobacz, co jeszcze na temat "Kleru" sądzi Więckiewicz! Aktor mówi otwarcie, jaki był cel nakręcenia filmu i czy udało się go osiągnąć!

Reklama

Plakat filmu "Kler"