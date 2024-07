Robert Lewandowski to nie tylko sportowiec, ale i przedsiębiorca. Piłkarz już teraz myśli o zabezpieczeniu swoich pieniędzy na przyszłość, bo jak wiadomo kariera sportowa wiecznie nie trwa. Napastnik inwestuje w nieruchomości, a ostatnio postanowił przyłączyć się do nowego biznesu. Zobacz: Lewandowscy zarobią kolejne miliony. Robert inwestuje w nowy biznes

Reklama

Ponadto Polak był do tej pory jednym z najdroższych zawodników w Bundeslidze, a jego wartość rynkowa wynosiła 50 milionów euro. To ogromna kwota, ale według niemieckiego portalu transfermarkt.de w tym roku Robert stracił ten tytuł na rzecz swojego kolegi z drużyny. Co prawda jego stawka jest wciąż taka sama, ale przy nazwisku Thomasa Muellera pojawiło się 5 milionów więcej, co pozwala mu zająć pierwszą lokatę w rankingu.

W zestawieniu najdroższych piłkarzy naszych zachodnich sąsiadów znalazło się także miejsce dla Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka, którzy odpowiednio uplasowali się na 42. i 50. miejscu.

Jak widać dobra passa naszych sportowców trwa w najlepsze.

Zobacz: Niemcy oburzeni zachowaniem Lewandowskiego. Robert: Nie zamierzam przepraszać

Zobacz także

Reklama

Romantyczna sesja Lewandowskich: