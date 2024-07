Robert Lewandowski to piłkarz, na którego polscy kibice czekali od dziesięcioleci. Jest gwiazdą na zagranicznych boiskach, strzela gole w najważniejszych meczach i jest skromnym człowiekiem. Przypomnijmy: Narzeczona dumna z Lewandowskiego

Popularność "Lewego" przekłada się nie tylko na intratne propozycje ze strony sponsorów i innych klubów, które widziałyby go w swoich szeregach, ale sprawiła też, że Polak coraz mocniej zaczął zaznaczać swoją obecność w sieci. Jego profil na Facebooku w ciągu 10 dni polubiło aż 600 tysięcy osób, co w sumie daje łączny wynik ponad 1,1 miliona lajków. Oznacza to, że Lewandowski jest najpopularniejszym Polakiem na Facebooku, a wartość jego profilu to ponad 180 tysięcy złotych!

A wy lubicie już jego fanpejdż na popularnym portalu społecznościowym?

