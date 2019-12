Robert Lewandowski jest już w domu po operacji. Pokazał pierwsze zdjęcie!

Robert Lewandowski w weekend tuż przed świętami Bożego Narodzenia poddał się operacji przepukliny. To był dużo wcześniej zaplanowany zabieg, który zakończył się pomyślnie. Operacja miała miejsce w Niemczech, a teraz Anna Lewandowska pochwaliła się w sieci nagraniem z mężem. Zobaczcie, jak czuje się Robert Lewandowski po operacji. To jego pierwsze zdjęcie po powrocie do domu!

Robert Lewandowski już po operacji!

Jeszcze w sobotę przed zabiegiem Robert Lewandowski pojawił się na murawie w meczu Bayernu Monachium - VfL Wolfsburg. Drużyna polskiego napastnika wygrała 2:0. Potem niemieckie media obiegł news, że Robert Lewandowski jest w szpitalu i przygotowuje się do operacji. Napastnik zdecydował się na leczenie w Monachium, gdzie na co dzień mieszka. Było to planowane już od dłuższego czasu, a niedawno sam mówił o zabiegu tak:

To rzecz, która w ogóle nie przeszkadza w wykonywaniu ćwiczeń biegowych czy siłowych. Trenuję normalnie, mogę też rozgrywać mecze. Nie odczuwam żadnego bólu - wyznał Robert Lewandowski na jednej z konferencji prasowych.

Po zabiegu przepukliny pachwinowej klub piłkarski poinformował, że piłkarz czuje się dobrze i wszystko jest w porządku. Napastnik Bayernu Monachium jest już w domu, a na dowód tego Anna Lewandowska opublikowała wspólne zdjęcie z mężem, który jak widać ma się dobrze. Rodzina święta Bożego Narodzenia spędzi wspólnie!

Instagram

Robert Lewandowski pomyślnie przeszedł operację