1 z 5

Robert Lewandowski bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy i może poszczycić się światową sławą. Pewne jest jednak, że jego kariera na boisku nie będzie trwać wiecznie, ale Robert ma głowę do interesów, a do tego mnóstwo pasji. Oprócz tego, że planuje stworzyć wspólny biznes z Anią po zakończeniu kariery, chodzi mu po głowie coś jeszcze. I nawet nie próbujcie zgadywać co! Przeczytajcie na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: "Robert zakończy swoją karierę”. Anna Lewandowska zdradza swoje i Roberta plany. Szykują wspólny projekt!