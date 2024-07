W ubiegłym tygodniu Moët & Chandon zaprosił do restauracji Flaming & Co., gdzie w letniej scenerii, pod hasłem „Celebrate Summer with Moët & Chandon!”, odbyła się prezentacja wyjątkowego i zarazem pierwszego na świecie szampana, stworzonego specjalnie aby móc cieszyć się nim latem. Podczas spotkania, goście delektowali się menu specjalnie przygotowanym pod Moët Ice Imperial, m.in: małżami św.Jakuba, vichysoisse z kawiorem, tatarem z łososia wędzonego z arbuzem i vanilią, krewetkami z ananasem oraz truskawkami w białej i czarnej czekoladzie.

Reklama

W wyjątkowym gronie przedstawicieli mediów oraz amatorów wykwintnej kuchni i białego szampana znaleźli się między innymi projektanci Robert Kupisz i Rodrigo De La Garza.

Reklama

Tak prezentowali się goście na premierze Moët Ice Imperial: