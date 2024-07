1 z 7

Robert Janowski i Monika Janowska wybrali się na zakupy świąteczne. Para nie chce, podobnie jak Małgorzata Rozenek, kupować prezentów pod choinkę w ostatniej chwili, dlatego już teraz postanowili zatroszczyć się o prezenty. Monika buszowała po sklepach, podczas gdy Robert cierpliwie na nią czekał i podziwiał ubrania w sklepie odzieżowym.

Po zakupach, para wyszła z centrum handlowego trzymając się za ręce. Wyglądali na bardzo szczęśliwych! Choć początki ich związku nie były łatwe. Gdy Monika została zatrzymana w USA z podejrzeniem kradzieży, Robert - żeby uniknąć skandalu - zerwał z nią kontakt. Po kilku miesiącach wrócili do siebie, a później wzięli ślub. Ostatnio też nie było im łatwo, bo Robert miał duży problem z psychofanką, która śledziła każdy jego krok, a do tego groziła Monice. Wszystko jednak powoli wraca do normy i małżonkowie znów mogą się sobą cieszyć! Zobaczcie naszą galerię z Robertem Janowskim i i jego żoną Moniką.