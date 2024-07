W poniedziałek o Agnieszce Szulim pisali wszyscy. Wszystko za sprawą jej przejęzyczenia się w "Na Językach", kiedy w emocjach pomyliła Roberta Lewandowskiego z... Robertem Janowskim. Dziennikarz zareagował na tę wpadkę i skomentował ją... zdjęciem.

Roberta Janowski komentuje wpadkę Agnieszki Szulim

Prowadzący "Jaka to melodia?" nie obraził się za porównanie do najlepszego polskiego piłkarza. Po tym jak Agnieszka Szulim określiła go w swoim programie "świętością narodową", Janowski zażartował, z tego ze swoją żoną. Na Facebooku zamieścił zdjęcie w sutannie z klęczącą u jego boku ukochaną, Moniką Janowską. Podpis wyjaśnia wszystko:

Moja żona też wpatrzona jak w " święty obraz ", czyli może coś jest na rzeczy :) Miłego dnia :)

Agnieszka Szulim pomyliła Roberta Lewandowskiego z Robertem Janowskim

Robert Janowski wcale nie obraził się za to porównanie

Ale co na to Robert Lewandowski?