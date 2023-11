3 czerwca zmarł Robert Brylewski, legendarny muzyk, członek takich zespołów, jak choćby Armia, Brygada Kryzys czy też Izrael. O śmierci artysty poinformowali członkowie jego rodziny. Okazuje się, że Robert Brylewski od kilku tygodni pozostawał w śpiączce. Prawdopodobnie było to skutkiem pobicia, którego ofiarą padł w styczniu 2018 roku. To właśnie wtedy do mieszkania, które wynajmował wraz z narzeczoną na warszawskiej Pradze, wtargnął Tomasz J. 41-latek pobił gwiazdora, ponieważ nie wiedział, że jego matka wynajęła mieszkanie.

7 czerwca przeprowadzono sekcję zwłok, która miała wyjaśnić, jakie były bezpośrednie przyczyny śmierci Roberta Brylewskiego. Serwis Onet dotarł do wstępnych ustaleń.

- Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że przyczyną śmierci mężczyzny była – ogólnie mówiąc – niewydolność krążeniowo-oddechowa. Na tym etapie jednak przeprowadzający sekcję nie jest w stanie podać bezpośredniej przyczyny śmierci i określić, czy była następstwem wcześniejszego pobicia. Będzie to jeszcze przedmiotem dalszych badań. Na ostateczne ich wyniki trzeba będzie poczekać jakieś dwa-trzy miesiące – mówi Onetowi prok. Edyta Szczykutowicz, wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

Co się stanie z Tomaszem J., sprawcą pobicia Roberta Brylewskiego?

Tomasz J. niedługo po tym, jak pobił Roberta Brylewskiego, został zatrzymany przez policję. Przedstawiono mu dwa zarzuty: stosowania przemocy w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Tomasz J. nadal przebywa w areszcie na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Śmierć Roberta Brylewskiego może wpłynąć na zmianę podstawionych mu zarzutów. Jednak o tym zadecydują ostateczne wyniki sekcji zwłok muzyka.

Robert Brylewski miał tylko 57 lat. Artysta osierocił dwie córki.

Robert Brylewski nie żyje