"Take The Crown" to dziewiąty solowy album Robbiego Williamsa i zarazem pierwszy nagrany dla Island/Universal. Materiał powstał w Los Angeles, a za jego produkcję odpowiada Jacknife Lee. Płytę promuje utwór "Candy", przy pisaniu którego wspomógł Williamsa Gary Barlow z Take That. Recenzje albumu są bardzo entuzjastyczne:

Tam nie ma pomyłek. Tylko hity, wielkie popowe hity - pisze recenzent Music Week.

Sam Robbie zapewnia, że od dawna nie był w tak dobrej formie:



Płyta z Take That i przerwa w mojej solowej karierze, dodały mi wiele nowej energii. Chciałem powrócić z wielkim albumem. Moim głównym celem było napisanie przebojów - mówi Robbie Williams o najnowszej płycie.

Robbie Williams ma na swoim koncie 8 solowych albumów, które rozeszły się na świecie w oszałamiającej ilości ponad 60 milionów egzemplarzy! Takiego wyniku jak do tej pory nie uzyskał jeszcze żaden inny solowy artysta w Wielkiej Brytanii. Williams może się również pochwalić zdobyciem aż 17 statuetek Brit Award! Jego wspólna po latach płyta z Take That, która ukazała się w 2010r. była najszybciej sprzedającym się albumem w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Utwór promujący najnowszy solowy album Robbiego, to piosenka "Candy", która ma już ponad 10 milionów wyświetleń!: