Współpraca adidas Originals by Rita Ora to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tego roku. W najnowszej kolekcji ta oryginalna artystka łączy swój niepowtarzalny styl z klasyką marki Adidas. Co z tego wyszło? Zobaczcie same!

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Rity Ory

Kolekcja bezpośrednio nawiązuje do doświadczeń piosenkarki. Zarówno tych osobistych jak i artystycznych. Zaś w jej skład wchodzą dwie linie: Black oraz Colour Block.

Reklama

Linia "Black" to połączenie skórzanych ubrań z żółtymi naszywkami, które mają nawiązywać do nieco męskiego charakteru artystki. "Colour Block" ma ukazywać tą bardziej kolorową stronę Rity. Znajdziecie w niej nasycone kolory: różowy, żółty czy niebieski. Zestawione są one z klasyczna czernią, dla której są ciekawym kontrastem.

W galerii znajdziecie więcej zdjęć najnowszej kolekcji adidas Originals: