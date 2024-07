Do tej pory Rinke Rooyens zajmował się produkcją największych programów telewizyjnym takich jak "The Voice of Poland" czy "Taniec z Gwiazdami". Zobacz: Gwiazdy na premierze nowego serialu „Skazane” ZDJĘCIA

Teraz Rinke stanie po innej stronie kamery. Już dziś na antenie Polsatu o godzinie 22:10 odbędzie się premiera programu „Rinke za kratami”. Będzie to cykl dokumentalny, poruszający wszystkie aspekty funkcjonowania zakładu karnego: Przez cztery intensywne tygodnie Rinke Rooyens wnikał w więzienny świat Zakładu Karnego w Krzywańcu i każdego dnia odkrywał nowe fakty oraz spotykał ludzi, z którymi w innych okolicznościach nie miałby okazji zamienić nawet słowa. Dowiedział się, co sprawiło, że trafili do więzienia i jak widzą swoją przyszłość, poza więziennymi kratami. Wysłuchał przemyśleń osadzonych w czasie odbywania kary, czego żałują, co by zmienili. Poznał ich plany na przyszłość, cele, co chcieliby naprawić i jak.

Nie szukam sensacji. Zależało mi na szczerych rozmowach. Stworzyłem ten projekt, aby inni też mieli okazję przyjrzeć się temu jak wygląda i funkcjonuje to "państwo w państwie”- mówi twórca.

Widzowie zobaczą, jak żyje się w więzieniu matkom z dziećmi, recydywistom czy tym, którzy odsiadują wyrok po raz pierwszy.

