Prawdziwy koszmar przeżyła polska para, która pojechała na wakacje do Rimini we Włoszech. Z piątku na sobotę 26-latka razem z mężem zostali napadnięci przez 4 mężczyzn, najprawdopodobniej z Afryki Północnej. Kobieta została zgwałcona, a jej mąż został brutalnie pobity. Para została doszczętnie okradziona. Napastnicy zostawili ich dopiero nad rankiem w sobotę.

Mężczyźni mieli uderzyć go butelką, a następnie dociskać głowę do ziemi tak długo aż straci przytomność.

Teraz chcemy po prostu wrócić do Polski i jak najszybciej zostawić za nami ten koszmar, choć będzie trudne zapomnieć to co się nam stało - powiedział dalej Polak.