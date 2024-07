Wiele wskazuje na to, że serce Rihanny znów mocniej bije dla sportowca. Tym razem jej wybrankiem jest Dudley O'Shaughnessy. Parę widziano ostatnio w Londynie, gdzie wspólnie bawili się w nocnym klubie.



- Rihanna była duszą towarzystwa, bawiła się doskonale i cały czas nie spuszczała Dudleya z oku, trzymając go za rękę. Widać było, że jest szczęśliwa, a on adorował ją jak na prawdziwego dżentelmena przyznało - wyznał znajomy piosenkarki w "The Sun".

Reklama

Rihanna poznała sportowca podczas pracy nad ostatnim klipem "We Found Love". Czyżby ten tytuł okazał się proroczy?!

Reklama

(ac)