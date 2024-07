Kilka tygodni temu Rihanna pochwaliła się swoim najnowszym teledyskiem do piosenki „We Found Love”. Niestety, w wielu krajach klip gwiazdy nie został dobrze przyjęty. Ze względu na dość drastyczne sceny w których pokazana jest przemoc, ból i zdrady, we Francji zakazano emisji klipu przed godziną 22.

Urząd Supreme Audiovisual Council of France uznał, że teledysk promuje autodestrukcyjne zachowania, które pokazują młodzieży toksyczną miłość i przemoc.

To nie pierwszy raz, kiedy dzieło Rihanny zostało uznane za gorszące. Artystka, której klipy są przepełnione erotyzmem wielokrotnie była wpisywana na „listę zakazanych”. To najwyraźniej nie przeszkadza Rihannie w tworzeniu kolejnych kontrowersyjnych teledysków i utworów.

Podobają się Wam teledyski Rihanny?

