Kopertówka w rozmiarze XXL, to jeden z must have tego sezonu. Dobrze wie o tym piękna Barbadoska, bowiem już kilka razy widziano ją z torebką marki Fendi. Na ogół gwiazda z torebką od najlepszych projektantów pokazuje się raz, ale z tym modelem RiRi wprost nie może się rozstać. Wzięła ją nawet ze sobą do Nowego Jorku, gdzie brała udział w kilku talk-show. Tym razem zestawiła ją z dżinsami od Armaniego, butami od Christiana Louboutina i białą koszulą.

Torebka pochodzi z limitowanej kolekcji „Zucca Mia” włoskiego domu mody. Kosztuje ponad 2000 złotych, ale w popularnych sieciówkach z pewnością znajdziecie podobne.



