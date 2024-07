Rihanna uwielbia się zmieniać. Kilka dni temu jej fani oniemieli, kiedy na swoim profilu na Twitterze opublikowała zdjęcia na których jest przebrana za gejszę!

Krwistoczerwone usta, cienkie jak nitki brwi, mocno podkreślone oczy.... do tego oczywiście charakterystyczna fryzura. Riri zmieniła się nie do poznania. Myśleliśmy, że wybiera się na jakąś przebieraną imprezę, ale okazuje się, że powód jest całkowicie inny! Otóż piękna Barbadoska przebrała się na potrzeby nowego teledysku do piosenki, która nagrała razem z Coldplay.