Nie najlepiej prowadzi się ostatnio Rihanna. Ciągłe koncerty, przemieszczanie się po świecie i imprezy po świt sprawiły, że wokalistka z Barbadosu trafiła pod stałą opiekę medyczną.

Reklama

- Jest skrajnie wyczerpana - zdradza brytyjskiej prasie osoba z jej otoczenia. - Nie wszystkie informacje trafiają od razu do mediów, ale ostatnie miesiące były dla niej bardzo wyczerpujące i to mocno odbija się teraz. Rihanna potrzebuje odpoczynku, spokoju. I sama musi to zrozumieć.

Mamy nadzieję, że te problemy nie wpłyną jednak na formę gwiazdy, którą już za kilka dni zobaczymy na koncercie w Łodzi. Oby do tego czasu doszła do siebie!

Reklama

(ac)