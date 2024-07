Wygląda na to, że Weronika Rosati odebrała kolejną słoną lekcję pokory. Amerykański reżyser Ariel Vromen, twórca filmu The Iceman, o życiu Richarda Kuklińsdkiego poucza aktorkę na łamach Super Expressu co powinna zrobić, żeby odnieść sukces.

Kariery w Hollywood nie zrobisz w jedną noc - ostrzega Vromen. Weronika ma szansę, bo jest mądra, piękna i utalentowana, ale tak jak wszyscy aktorzy z Hollywood, musi się skoncentrować na graniu wspaniałych ról.



Vromen charakteryzuje pokrótce udział Rosati w reżyserowanym przez niego filmie:



Weronikę poznałem dzięki jednemu z producentów naszego filmu i agentowi. Bardzo dobrze wypadła na zdjęciach próbnych, więc dostała tę rolę. Może nie jest to główna rola, ale za to jest bardzo zabawna. Szczególnie w jednej scenie... Weronika wybrała sobie tę rolę i była nią bardzo podekscytowana. Nie wiem jeszcze, jak długie będą sceny z jej udziałem, gdyż nie nakręciłem jeszcze tego filmu.



Wierzymy, że Weronika weźmie sobie te słowa do serca. Romanse ze starszymi partnerami bardziej zaszkodziły młodej aktorce i nadszarpnęły jej wizerunek. Być może nadszedł czas w życiu Rosati na to, żeby zabrała się po prostu za pracę!