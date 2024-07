Beyonce jest uznawana od lat za jedną z najseksowniejszych kobiet na świecie. Jej pełne kształty są już niemal legendarne, a wokalistka nigdy nie przekroczyła granicy groteski, jak niektóre jej koleżanki z branży. Ona sama jednak zdaje się mieć sporo zastrzeżeń co do swojego ciała. Przypomnijmy: Beyonce nie może przestać retuszować swoich zdjęć. Te wpadki są rażące

Internauci od dłuższego czasu śmieją się już z gwiazdy i określają ją mianem "królowej Photoshopa". Faktem jest, że Beyonce zaliczyła już mnóstwo z wpadek z poprawianiem zdjęć, nawet tych prywatnych. Ostatnio opublikowała kilka "naturalnych" fotek, które miały pokazać jej dystans do swojej figury. I to by się udało, gdyby nie fakt, że nawet na nich można dopatrzeć się śladów ingerencji grafika (lub też samej wokalistki), który koniecznie chciał nieco zwęzić talię i wymodelować biodra.

Myślicie, że Beyonce sama je retuszuje czy ma kogoś, kto robi to za nią? W obu wypadkach przydałoby się kilka lekcji z bardziej umiejętnego korzystania z Photoshopa.

Beyonce w drodze na spotkanie z Adele: