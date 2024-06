Wersow i Friz są jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani przez długi czas mogli się cieszyć rekordem polubień pod ich pierwszą fotką z córeczką, jednak ich rekord został pobity. Jakie jest teraz najpopularniejsze zdjęcie na polskim Instagramie? Zdziwicie się!

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski rok temu zostali rodzicami małej Mai. Ich pierwsze wspólne zdjęcie z córeczką i pieskami: Chmurką i Burzą stało się hitem sieci i zdobyło rekord polubień na Instagramie. Influencerzy pod rodziną fotografią dostali 1,1 mln "serduszek" i przez wiele miesięcy utrzymywali się na pierwszej pozycji. Popularny twórca internetowy Łatwogang, postanowił pobić ten rekord i na swoim profilu zamieścił bardzo nietypowe zdjęcie. Jego post stał się prawdziwym viralem.

Łatwogang na swoich platformach w mediach społecznościowych zwrócił się do swoich obserwatorów i poprosił ich o pomoc w zdobyciu jak największej liczby polubień pod zdjęciem jego...stopy!

Influencer złożył fanom obietnicę, że jeśli uda mu się tego dokonać, to wybierze się rowerem do Afryki!

Obiecuję wam, że jeżeli nam się to uda, to pojadę rowerem do Afryki. I żebyście mieli pełną pewność, że was nie oszukam, to jeżeli mi się to nie uda i nie dotrzymam obietnicy, to usunę swoje konto na TikToku

- oznajmił.