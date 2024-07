„Only Imagine od Avon to niezwykle optymistyczny zapach oddający szczególną atmosferę chwili, w której przepełnia nas radość z otaczającego świata” – mówi o zapachu jego twórca Pierre Negrin. Tak opisywana jest nowa woda toaletowa marki, którą w maju pokochałyśmy podobnie jak mgiełkę Bath & Body Works z najnowszej linii The Sweatharts. Zapach jest słodki, uwodzicielski, radosny i bardzo zmysłowy!

Reklama

Więcej o najnowszych kosmetykach i zapachach przeczytacie tutaj;

Reklama

Zaś źródłem inspiracji przy kreacji najnowszego zapachu marki Zippo stały się tajemnicze, nieodkryte morskie głębiny pełne niespodzianek, naturalnego bogactwa skrytego pod urzekającą lazurową morską tonią i szum spienionych fal..... Dla mężczyzny kochającego świeże, lekkie, delikatne, a za razem niezwykle trwałe zapachy. A jaki jest wasz facet? Jeśli woli bardziej pikantne i drzewne zapachy polecamy przede wszystkim zapach od Kenzo, ale również najnowsze dzieło Givenchy - Only Gentleman. W końcu twarzą perfum został słynny aktor z serialu "Menatlist" Simon Baker.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie nasze majowe typy: