BB kremy wciąż są wielkim hitem, dlatego specjalnie dla was wybraliśmy nasze Top 10 na jesień 2012, by pomóc wam w wyborze tego najbardziej odpowiedniego.



Dla niewtajemniczonych krem BB, to balsam na niedoskonałości, który ma jednocześnie: upiększyć cerę, nawilżyć ją, ujednolicić koloryt, zakryć niedoskonałości, zmniejszyć widoczność zmarszczek, a do tego chronić ją przed szkodliwymi wpływami środowiska. Czego chcieć więcej?



Przejrzeliśmy oferty selektywnych marek, ale również tych bardziej przystępnych cenowo i udało się! Znaleźliśmy 10 kosmetycznych ulubieńców. Zaliczamy do nich październikową nowość profesjonalnej marki Bobbi Brown.



BB krem amerykańskiej marki dr.Brandt to jeden z najlepszych produktów tego typu na rynku. Cenimy również polskie marki czyli Dr. Irenę Eris, Eveline Cosmetics i sygnowaną nazwiskiem Kingi Rusin – Pat & Rub. W tym przypadku polskie znaczy lepsze!



Więcej o kremach BB i ich ceny znajdziecie poniżej w naszej galerii:

