W październiku ukaże się płyta Ramony Rey, która będzie trzecim już albumem w jej dyskografii. Przy takiej okazji najlepsza jest promocja. Wygląda na to, że artystka i jej management znają się na tym bardzo dobrze, bo tylko we wrześniu Ramona spoglądała na nas aż z dwóch okładek. Jej twarz zdobiła lifestylowe, dwujęzyczne magazyny "K MAG" i "Shhh!utter".



W "K MAG'u" Ramona opowiedziała o swoim doświadczeniu z muzyką, sukcesach w Rosji i oceniła krytycznie stylizacje Dody uznając je za "bazarowe". Z kolei w nowym na rynku piśmie "Shhh!utter" wzięła udział w filmie typu fashion movie.



Obie okładki jak przystało na Ramonę Rey są niebanalne. A która według was jest lepsza?

Reklama

chimera